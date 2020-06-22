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В России поднимут минимальные зарплаты 

Ura.Ru и ещё 14 1 час назад
В России поднимут минимальные зарплаты
Фото: ТАСС
Минимальный размер отплаты труда (МРОТ) должен быть повышен. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Познер» на Первом канале, эта задача является стратегической для властей.
Голикова подчеркнула, что текущий размер МРОТ «недостаточно высокий». Она напомнила. что российские власти еще в 2017 году сменили стратегию в отношении МРОТ, и с того момента он «начал расти более активными темпами», пишет ТАСС.
По предположению Голиковой к 2024 году уровень бедности в стране можно существенно снизить.
«Все-таки мы рассчитываем, что снижения уровня бедности в два раза достигнуть можно», — отметила вице-премьер.
По итогам 2019 года в России было 18,1 млн бедных. То есть перед правительством стоит задача вывести из бедности порядка 8,4 млн россиян, делает вывод «Комсомольская правда».
Ранее Голикова отметила, что зарплата в 47 тысяч рублей является слишком маленькой. Она напомнила, что, по данным ФНС, число россиян, у которых «очень высокие зарплаты», невелико.
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Комментарии 2
Личный счет , Татьяна Голикова , ИТАР-ТАСС , Комсомольская правда
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