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Россияне предпочли рубль доллару 

Lenta.ru 2 часа назад
Россияне предпочли рубль доллару
Фото: РИА Новости
Почти половина россиян (48 процентов) считают, что стоит хранить сбережения целиком либо частично в рублях. Об этом свидетельствуют данные опроса портала Superjob.ru.
Еще 20 процентов полагают, что рубль не лучшая валюта для сохранности сбережений, а 30 процентов ответить на вопрос затруднились. Отдают предпочтение доллару 37 процентов опрошенных, а евро — 31 процент.
Мужчины чаще женщин называли доллар в качестве лучшей валюты для сбережений. Россияне старше 45 лет, напротив, реже других говорят о том, что стоит хранить накопления в иностранной валюте.
Откладывать сбережения в национальной валюте предпочитают в основном люди в возрасте до 24 лет (39 процентов). Россияне с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей доверяют рублю больше, чем те, кто зарабатывают в месяц от 30 до 49 тысяч рублей (39 и 30 процентов респондентов соответственно).
Опрос проведен среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех федеральных округах.
Ранее стало известно, что 39 процентов россиян сначала тратят деньги, а потом откладывают то, что остается. Вообще не резервируют средства, согласно исследованию аналитического центра НАФИ, 43 процента опрошенных. Грамотное сберегательное поведение показывают 18 процентов граждан.
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