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Минтруд предложил продлить заморозку накопительной части пенсии 

Rambler News Service 2 часа назад
«Заморозку» накопительной пенсии хотят продлить
Фото: depositphotos.com
Министерство труда и соцзащиты разработало проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, согласно которому предлагается продлить мораторий на направление страховых взносов на формирование накопительной пенсии. Документ есть в распоряжении RNS.
«При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии», — говорится в проекте бюджета ПФР.
Согласно законодательству, работодатель отчисляет за каждого работника в Пенсионный фонд страховые взносы в размере 22% от начисленного заработка. 16% из них должны направляться на формирование страховой пенсии работника, остальные 6% — на формирование накопительной пенсии. С 2014 года направление 6% от страховых взносов на накопительную пенсию заморожено, поэтому все 22% страховых взносов идут на формирование страховой пенсии.
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Комментарии 3
Личный счет , Недвижимость , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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