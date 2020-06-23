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В Минтруде разъяснили, оплатят ли работу 24 июня в двойном размере 

Российская Газета и ещё 1 2 часа назад
Россиянам разъяснили вопрос оплаты работы 24 июня
Фото: РИА Новости
Среда, 24 июня, в связи с проведением Парада Победы объявлен нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.
"За этот день работник должен получить столько, сколько получил бы, если бы отработал этот день полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате)", — пояснили "Российской газете" в Минтруде.
Но если сотрудники организаций, которые в силу специфики работы (непрерывное производство, учреждения ЖКХ, медицинские учреждения) должны трудиться в официально установленный нерабочий день, то оплата им будет производится в обычном, а не в повышенном размере, так как нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, уточнили в министерстве.
А вот за работу 1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию, установлена повышенная оплата. Ранее Роструд пояснил, что работа в день всенародного голосования будет оплачиваться как выходной день. То есть россияне, работающие 1 июля, получат оплату за этот день в двойном размере. А для тех, кто в этот день не работает, оплата труда за июль не снижается.
По нормам федерального законодательства, на оплату труда работников в день всенародного голосования распространяются те же нормы Трудового кодекса, что и на оплату труда в праздничные дни. Оплата труда в праздничные дни, в соответствии с Трудовым кодексом, производится в повышенном размере, отметили в Роструде.
Если работник, который трудился 1 июля, захочет получить не материальное вознаграждение, а дополнительный день отдыха, у него есть такое право. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
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Комментарии
Личный счет , Минтруд , Роструд , "Российская газета"
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