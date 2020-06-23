Минтруд определил уровень роста пенсий до 2023 года 

Министерство труда и социальной защиты РФ определило возможный уровень индексации социальных и страховых пенсий, а также других социальных выплат до 2023 года.

Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году — 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6 044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6 401,10 рубль (40,15 млн человек), в 2023 году — 6 759,56 рублей (39,68 млн человек), сообщает «Российская газета».

А средний размер страховой пенсии вырастет до: в 2021 году — 17 432 рубля, в 2022 — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля. Однако корректировка размера накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты на ближайшие три года не запланированы.

По данным ведомства, социальные пенсии вырастут в 2021 году на 1,5%. В 2022 году — 3,9%. В 2023 году — 3,7%. Таким образом средний размер социальных пенсий достигнет: в 2021 году — 9 977 рублей. В 2022 году — 10 307 рублей, а в 2023 году — 10 693 рубля.

Трудоспособным родителям, усыновителям, опекунам и попечителям будут выплачивать пособие в размере 10 тысяч рублей на расходы по уходу за несовершеннолетним ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I группы.

Согласно прогнозу Минтруда , некоторые социальные выплаты, в том числе пособие на погребение, будут расти на 4% каждый год.

Данные приводятся в проекте основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Документ есть в распоряжении «Российской газеты».

Проект будет рассмотрен на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 26 июня 2020 года.