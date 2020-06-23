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Минтруд предложил увеличить маткапитал в 2021 году 

Rambler News Service 25 минут назад
Маткапитал предложили увеличить
Фото: РИА Новости
Материнский капитал в 2021 году планируется проиндексировать на 4%, выплата на первого ребенка составит 485 282 руб., на второго ребенка, если первый родился до 1 января 2020 года — 641 282 руб. Об этом говорится в проекте бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ есть в распоряжении RNS.
«Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала (МСК)… определены исходя из темпов роста родившихся первых и последующих детей. Кроме того, в расходах на МСК учтены доплаты к МСК при рождении 2-го ребенка, для лиц, получивших ранее сертификат в связи с рождением первого ребенка, в размере 156 000 рублей в 2021 году, в 2022-2023 годах с учетом индексации МСК на темп роста инфляции — 4,0% ежегодно: в 2021 году — на рождение 1-го ребенка 485 282 руб. и на 2-го — 641 282 руб.» — говорится в документе.
Согласно проекту бюджета ПФР, в 2022 году размер маткапитала на первого ребенка составит 504 693 руб., на второго — 666 933 руб. В 2023 году маткапитал увеличится до 524 881 руб. на первого ребенка и 693 610 руб. на второго.
С 2020 года семьи могут получить маткапитал при рождении первенца. Размер помощи составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка семья получит еще 150 тыс. руб. Если первый ребенок родился раньше 2020 года, а второй — после 1 января 2020 года, семья сразу получит 616 617 руб.
Также с 15 апреля 2020 года сертификат на маткапитал оформляется автоматически. ПФР получает сведения о рождении ребенка и о его родителях из реестра ЗАГС, оформляет сертификат и направляет уведомление о выдаче сертификата на маткапитал в личный кабинет матери на портале Госуслуг и через смс на привязанный номер телефона.
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Комментарии
Личный счет , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
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