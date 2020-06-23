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Минтруд: на выплаты на детей до 16 лет направят свыше 270 млрд руб 

Прайм и ещё 12 2 часа назад
На выплаты на детей направят свыше 270 млрд рублей
Фото: РИА Новости
На единовременные выплаты на детей до 16 лет будет направлено более 270 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.
"Всего в нашей стране свыше 27 миллионов детей в возрасте до 16 лет. На финансирование выплат на детей этого возраста будет направлено более 274 миллиардов рублей. Для нее не требуется подавать заявление: средства будут перечислены родителям, которые уже получили ежемесячные выплаты на детей до трех лет или единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет, на основании данных, которые имеются в распоряжении Пенсионного фонда", — пояснил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба министерства.
В министерстве уточнили, что для тех родителей, кто еще не получил такие выплаты на детей от нуля до трех и от трех до 16 лет, возможность подачи заявления сохраняется до 1 октября. В этом случае ранее введенные выплаты и новая единовременная выплата будут перечислены единой суммой.
Пособие, как и предыдущие введенные в период распространения коронавирусной инфекции выплаты на детей, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки, добавили в Минтруде.
В свою очередь в Минфине РФ уточнили, что общая численность получателей выплат составит 27,4 миллиона человек и на эти цели планируется выделить из федерального бюджета 274,3 миллиарда рублей.
"При этом теперь эту выплату смогут получить все дети с рождения до 16 лет, а не с трёх до 16 лет, как было предусмотрено ранее", — подчеркнули в министерстве.
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