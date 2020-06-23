У россиян похитили более полутора миллиарда рублей

Мошенники за пять месяцев 2020 года похитили у банковских клиентов 1,6 млрд руб., сообщила на выступлении в Госдуме с годовым отчетом Банка России за 2019 год глава регулятора Эльвира Набиуллина

«Сейчас мы имеем данные за первые пять месяцев этого года. Сумма — 1,6 млрд рублей. Количество — 165 тыс. Если сравнить с прошлым годом, мы видим, что все-таки объем и количество уменьшаются и уменьшились. Средняя операция, которая совершается без согласия клиента-гражданина, составляет около 10 тыс. рублей. Если клиент юридическое лицо — тоже такие есть операции — без согласия клиента — 152 тыс.», — сказала она.

Набиуллина напомнила, что в 2019 году было зафиксировано 576 тыс. мошеннических операций на общую сумму 6,4 млрд руб.

Также глава ЦБ отметила, что половина таких операций осуществляется при покупке товаров и услуг через интернет. Еще треть — это операции, связанные с дистанционным банковским обслуживанием. Около 10% мошеннических операций осуществляются с использованием банкоматов и POS-терминалов.

Набиуллина добавила, что в большинстве случаев клиенты банков сами сообщают мошенникам, которые звонят от лица банковских сотрудников, персональные данные. В этом случае вернуть средства сложно.