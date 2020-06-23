Подсчитана доля расходов россиян на еду 

Общие расходы среднестатистической российской семьи в мае 2020 года составили 57,6 тысячи рублей, из них на продукты питания пришлось 23,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствует отчет исследовательского холдинга «Ромир», который есть в распоряжении «Ленты.ру».

Таким образом, доля расходов на еду (Food Index) составила 42 процента — это одно из самых высоких значений индекса, хотя оно и на четыре процентных пункта ниже, чем в рекордном апреле. В мае прошлого года на еду россияне тратили 31,6 процента расходов.

Как подсчитали эксперты, в мае общие траты семей выросли на 800 рублей (1,4 процента), а расходы на еду сократились на 2,1 тысячи рублей (минус 2,1 процента).

В материале говорится, что снижение индекса говорит об отсутствии необходимости закупать еду впрок, так что в ближайшее время показатель будет снижаться. Однако эксперты считают, что возврата к прежним показателям ожидать не приходится.

Ранее стало известно, что падение доходов в связи с экономическим кризисом заставило россиян перейти на более дешевую еду. Доля низкого ценового сегмента выросла, а премиального сократилась.