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Подсчитана доля расходов россиян на еду 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Подсчитана доля расходов россиян на еду
Фото: РИА Новости
Общие расходы среднестатистической российской семьи в мае 2020 года составили 57,6 тысячи рублей, из них на продукты питания пришлось 23,9 тысячи рублей. Об этом свидетельствует отчет исследовательского холдинга «Ромир», который есть в распоряжении «Ленты.ру».
Таким образом, доля расходов на еду (Food Index) составила 42 процента — это одно из самых высоких значений индекса, хотя оно и на четыре процентных пункта ниже, чем в рекордном апреле. В мае прошлого года на еду россияне тратили 31,6 процента расходов.
Как подсчитали эксперты, в мае общие траты семей выросли на 800 рублей (1,4 процента), а расходы на еду сократились на 2,1 тысячи рублей (минус 2,1 процента).
В материале говорится, что снижение индекса говорит об отсутствии необходимости закупать еду впрок, так что в ближайшее время показатель будет снижаться. Однако эксперты считают, что возврата к прежним показателям ожидать не приходится.
Ранее стало известно, что падение доходов в связи с экономическим кризисом заставило россиян перейти на более дешевую еду. Доля низкого ценового сегмента выросла, а премиального сократилась.
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Личный счет , Lenta.ru
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