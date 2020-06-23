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Российским детям помогут за счет повышения налогов 

Вероника Полынина 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил о повышении налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для граждан, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Об этом он заявил в ходе видеообращения в эфире телеканала «Россия 24».
Путин анонсировал новую выплату на детей
Путин уточнил, что повышенным налогом будут облагаться доходы, превышающие сумму в 5 млн рублей.
Привлеченные средства президент пообещал направлять только на лечение детей с редкими заболеваниями. Принимать решение о том, куда именно будут направляться средства, будут врачи и общественные деятели, работники НКО.
На прошлой неделе, как писал «Рамблер», журнал Forbes писал, что правительство России вернулось к обсуждению прогрессивной шкалы налога на доход физических лиц. По словам источников издания, обсуждение «налога для богатых» возобновилось на фоне экономического кризиса и роста «запроса на социальную справедливость».
Личный счет , Видео , Владимир Путин , Правительство РФ , Forbes
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