Максимальная ставка по вкладам рекордно упала

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во II декаде июня снизилась на 0,02 п.п и достигла минимального уровня за всю историю наблюдений — 4,99%. Об этом говорится в сообщении Банка России

С начала года максимальная ставка по рублевым вкладам снижалась, опустившись до минимального значения в 5,15% в первой декаде марта. С третьей декады марта ставка начала расти.

На протяжении всего мая наблюдалось снижение, и в первой декаде июня ставка уменьшилась на 0,03 п.п., достигнув минимального показателя — 5,01%.