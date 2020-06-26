Максимальная ставка по вкладам рекордно упала

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во II декаде июня снизилась на 0,02 п.п и достигла минимального уровня за всю историю наблюдений — 4,99%. Об этом говорится в сообщении Банка России.
С начала года максимальная ставка по рублевым вкладам снижалась, опустившись до минимального значения в 5,15% в первой декаде марта. С третьей декады марта ставка начала расти.
На протяжении всего мая наблюдалось снижение, и в первой декаде июня ставка уменьшилась на 0,03 п.п., достигнув минимального показателя — 5,01%.
В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.