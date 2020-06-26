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Максимальная ставка по вкладам впервые опустилась ниже 5% 

Rambler News Service и ещё 6 1 час назад
Максимальная ставка по вкладам рекордно упала
Фото: РИА Новости
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во II декаде июня снизилась на 0,02 п.п и достигла минимального уровня за всю историю наблюдений — 4,99%. Об этом говорится в сообщении Банка России.
С начала года максимальная ставка по рублевым вкладам снижалась, опустившись до минимального значения в 5,15% в первой декаде марта. С третьей декады марта ставка начала расти.
На протяжении всего мая наблюдалось снижение, и в первой декаде июня ставка уменьшилась на 0,03 п.п., достигнув минимального показателя — 5,01%.
В десятку самых крупных банков по объему привлечения депозитов физических лиц входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-Банк, «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
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Личный счет , Компании , Газпромбанк , Московский кредитный банк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , ФК Открытие , Совкомбанк , Сбербанк России , Промсвязьбанк , Россельхозбанк , Центральный банк России , Альфа-банк
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