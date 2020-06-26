Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.20
$
69.47
77.57
77.92
Прогноз
29.06 – 06.07
$
69.52
78.17
Индексы и котировки Brent
41.34
–0.60 Золото
1760.45
+0.04 РТС
1281.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
26.06
1.1216
–0.0083
11.06
1.1299
23.06
15.06
01.06

​ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5% 

Банки.ру и ещё 4 30 минут назад
​ВТБ снизил ставку по кредитам наличными
Фото: РИА Новости
ВТБ уменьшает размер ставок по кредитам наличными и в том числе по программе «Рефинансирование» на 1,4 процентного пункта. С 26 июня минимальная ставка для клиентов в рамках базовой линейки составит 7,5% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Учитывая мягкую кредитно-денежную политику Центрального банка в части ключевой ставки, мы приняли решение снизить свои ставки по кредитам наличными. Считаем, что на фоне улучшения эпидемиологической ситуации и в текущих экономических условиях основная задача банков — поддержать население. Поэтому предлагаем клиентам одну из самых низких на рынке ставок по кредитам наличными и рефинансированию — 7,5%. Это позволит им использовать полученные от банка средства и реализовать свои планы, существенно сэкономив на ежемесячных платежах», — отметил руководитель управления «Потребительское кредитование» ВТБ Евгений Благинин.
Кредит наличными на любые цели в ВТБ можно получить от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит объединить несколько кредитов других банков в один и погасить задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели. Страховые тарифы и остальные условия остаются без изменений.
Оформить заявку клиенты могут на сайте, в мобильном приложении «ВТБ-Онлайн», в контакт-центре или офисе ВТБ. Новые условия доступны клиентам при оформлении страховой программы.
Видео дня. В Москве вырос спрос на вторичное жилье
Банки.ру: последние новости
Из-за мер поддержки IT-отрасли может подорожать софт Из-за мер поддержки IT-отрасли может подорожать софт Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам Райффайзенбанк выяснил, почему россияне отказываются от рефинансирования Райффайзенбанк выяснил, почему россияне отказываются от рефинансирования
Комментарии
Личный счет , Компании , Банк ВТБ , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Россиян ждут проблемы с международными посылками
Россиян ждут проблемы с международными посылками
Новые счетчики: к чему готовиться 1 июля
Новые счетчики: к чему готовиться 1 июля
Лукашенко сделал заявление о состоянии сына
Лукашенко сделал заявление о состоянии сына
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение