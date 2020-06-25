Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.46
$
69.70
77.85
78.10
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
39.91
+0.00 Золото
1756.29
–0.19 РТС
1281.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.06
1.1199
–0.0176
10.06
1.1375
22.06
14.06
31.05

Новые выплаты на детей до 16 лет, повышение пенсий и расходов на ЖКУ, налоги для самозанятых и многое другое 

News.ru 1 час назад
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Фото: ТАСС
NEWS.ru сформировал новую подборку изменений в жизни граждан РФ, которые вступят в силу уже с июля.

Выплаты на детей

Президент Владимир Путин предложил в июле снова выплатить пособия по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет. Все, кто уже обращался за ними в мае, должны получить эти деньги автоматически. Ими смогут воспользоваться семьи, в которых растут порядка 28 млн детей.

Праворульные авто

На территорию России с 1 июля будет запрещено ввозить пассажирские автобусы, а также тягачи, в которых водительское место, управление и приборная панель расположены справа. Запрет распространится и на спецтехнику, экскаваторы, самосвалы и т. д.
Кроме того, ожидается, что будут введены особые условия для импорта праворульных автомобилей. Так, нестандартные машины подлежат обязательной индивидуальной сертификации и получению свидетельства о безопасности конструкции.

Налоги для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля распространится на всю территорию России. Ранее в качестве эксперимента он был введён в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Позже к ним присоединились Санкт-Петербург, Ростовская и Челябинская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Согласно данному налоговому режиму, ИП без наёмных работников, чей доход составляет не более 200 тысяч рублей в месяц, отчисляют подоходный налог 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.
Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост тарифов на услуги ЖКХ

В связи с распространением коронавируса было решено скорректировать цены на ЖКУ. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги вырастут. Планируется, что в среднем увеличение составит 4%, при этом в прошлом году оно равнялось всего лишь 2,4%.
При этом отрасль ЖКХ была признана пострадавшей из-за пандемии. Рост тарифов объясняется тем, что поставщикам услуг надо хорошо подготовиться к зиме.

Повышение пенсий

С 1 июля произойдёт индексация пенсионных выплат. Прежде всего, это коснётся пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями. До этого опекуны считались работающими пенсионерами, поэтому претендовать на индексацию не могли.

Парковка для инвалидов

Вступает в силу закон, согласно которому в реестр попадут сведения об автомобилях, управляемые инвалидами или на которых их перевозят. Эти меры призваны поспособствовать тому, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли без лишних проблем использовать спецпарковки. В реестре будут храниться госномер и сведения о марке и модели автомобиля. Получить специальный знак на машину можно в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.
Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Справки в ГИБДД

Ожидается, что с 1 июля может заработать новая схема выдачи справок медкомиссией в ГИБДД. Планировалось, что теперь анализы на наркотики и злоупотребление алкоголем должны сдавать абсолютно все водители для любой из категорий. Ранее это делалось лишь по направлению соответствующего врача.
Не исключено, что новый механизм приведёт к удорожанию справок в несколько раз.

Пошлина на нефть

Пошлина на экспорт нефти из России повысится на $29,5 и составит $37,8 за 1 тонну. Сейчас она равняется $8,3. Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла поднимется до $11,3 с $2,4, на тёмные — до $37,8 с $8,3. Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до $11,3, прямогонного (нафта) — до $20,7.
Видео дня. Для россиян с высоким доходом повысят налог до 15%
News.ru: последние новости
Льготы для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на софт Льготы для IT-компаний могут компенсировать отменой нулевого НДС на софт Платежи за ЖКХ снизились на 10% из-за пандемии COVID-19 Платежи за ЖКХ снизились на 10% из-за пандемии COVID-19 Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей Голикова назвала повышение МРОТ стратегической задачей
Комментарии
Личный счет , Статьи , Экономика , Цена на нефть , Маленькая пенсия , Новые налоги , Сергей Ведяшкин , Владимир Путин , ГИБДД , АГН "Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Танкеры с никому не нужной нефтью застряли в море
Танкеры с никому не нужной нефтью застряли в море
В Германии нашли повод отказаться от «Северного потока–2»
В Германии нашли повод отказаться от «Северного потока–2»
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение