Как изменится жизнь россиян с 1 июля

NEWS.ru сформировал новую подборку изменений в жизни граждан РФ, которые вступят в силу уже с июля.

Выплаты на детей

Президент Владимир Путин предложил в июле снова выплатить пособия по 10 тысяч рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет. Все, кто уже обращался за ними в мае, должны получить эти деньги автоматически. Ими смогут воспользоваться семьи, в которых растут порядка 28 млн детей.

Праворульные авто

На территорию России с 1 июля будет запрещено ввозить пассажирские автобусы, а также тягачи, в которых водительское место, управление и приборная панель расположены справа. Запрет распространится и на спецтехнику, экскаваторы, самосвалы и т. д.

Кроме того, ожидается, что будут введены особые условия для импорта праворульных автомобилей. Так, нестандартные машины подлежат обязательной индивидуальной сертификации и получению свидетельства о безопасности конструкции.

Налоги для самозанятых

Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля распространится на всю территорию России. Ранее в качестве эксперимента он был введён в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области. Позже к ним присоединились Санкт-Петербург, Ростовская и Челябинская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Согласно данному налоговому режиму, ИП без наёмных работников, чей доход составляет не более 200 тысяч рублей в месяц, отчисляют подоходный налог 4% при работе с физлицами и 6% — с юрлицами.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост тарифов на услуги ЖКХ

В связи с распространением коронавируса было решено скорректировать цены на ЖКУ. С 1 июля тарифы на коммунальные услуги вырастут. Планируется, что в среднем увеличение составит 4%, при этом в прошлом году оно равнялось всего лишь 2,4%.

При этом отрасль ЖКХ была признана пострадавшей из-за пандемии. Рост тарифов объясняется тем, что поставщикам услуг надо хорошо подготовиться к зиме.

Повышение пенсий

С 1 июля произойдёт индексация пенсионных выплат. Прежде всего, это коснётся пенсионеров, являющихся опекунами и попечителями. До этого опекуны считались работающими пенсионерами, поэтому претендовать на индексацию не могли.

Парковка для инвалидов

Вступает в силу закон, согласно которому в реестр попадут сведения об автомобилях, управляемые инвалидами или на которых их перевозят. Эти меры призваны поспособствовать тому, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли без лишних проблем использовать спецпарковки. В реестре будут храниться госномер и сведения о марке и модели автомобиля. Получить специальный знак на машину можно в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы.

Справки в ГИБДД

Ожидается, что с 1 июля может заработать новая схема выдачи справок медкомиссией в ГИБДД. Планировалось, что теперь анализы на наркотики и злоупотребление алкоголем должны сдавать абсолютно все водители для любой из категорий. Ранее это делалось лишь по направлению соответствующего врача.

Не исключено, что новый механизм приведёт к удорожанию справок в несколько раз.

Пошлина на нефть

Пошлина на экспорт нефти из России повысится на $29,5 и составит $37,8 за 1 тонну. Сейчас она равняется $8,3. Кроме того, пошлина на светлые нефтепродукты и масла поднимется до $11,3 с $2,4, на тёмные — до $37,8 с $8,3. Пошлина на экспорт товарного бензина увеличится до $11,3, прямогонного (нафта) — до $20,7.