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65+? Лучше оставаться дома 

Российская Газета 2 часа назад
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Фото: РИА Новости
Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные. Постановление об этом утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Это касается граждан старше 65 лет — при условии, что перехода на удаленную работу не было. Еще одно условие для продления больничного — работающий пенсионер не отправлен в отпуск.
Такие граждане смогут продлить электронные больничные. Конкретнее, им оформят новый больничный сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в их регионе. Так что правила актуальны для тех регионов, где продолжает действовать режим ограничений.
— Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного, — отметили в пресс-службе кабмина.
Также отмечается, что листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в указанный фонд. А гражданам не нужно предоставлять дополнительные сведения или документы.
Пособие по временной нетрудоспособности в связи с карантином пенсионеру рассчитают по общим правилам. Если стаж более восьми лет, то дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при этом ограничением является показатель в 69 961,65 рубля в месяц.
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня нынешнего года.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Фонд социального страхования РФ
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