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Стоит ли россиянам рассчитывать на валютные вклады. Мнение экономистов 

Ura.Ru 2 часа назад
Россиянам дали совет по валютным вкладам
Фото: РИА Новости
Сейчас россиянам стоит рассчитывать не на валютные вклады, а на сбережения в рублях, заявил URA.RU экономист Василий Колташов. По его мнению, переводить средства в иностранную валюту сейчас уже поздно.
Ранее в Центобанке сообщили, что в мае объем валютных вкладов Россиян вырос впервые с начала года. По данным экспертов, граждане начали пополнять валютные вклады в тот момент, когда в России постепенно снимали режим самоизоляции из-за пандемии.
«Сейчас активно распространяется информация о том, что осенью неизбежно последует новый обвал рубля, который надо встретить с валютными карманами. Однако сейчас идет ослабление западных валют, поэтому накапливать доллары и евро сейчас едва ли разумно, — считает Колташов. — Экономический кризис очень суров на Западе из-за ситуации с коронавирусом. Идет беспрецедентное утопление фондового рынка и банковской системы США в деньгах, за долларом двигаются остальные валюты. В этом процессе повышаются цены на нефть — и укрепился рубль: наша валюта оказалась в плюсе только потому, что другая валюта оказалась в минусе».
По мнению экономиста, сейчас рублевые сбережения для среднесрочных задач выглядят логичными, а доллары надо было покупать в прошлом году.
«В минусе окажутся 80% людей, которые играют на этих рублевых курсах. Российская экономика будет постепенно выходить из кризиса, поэтому не надо думать, что вы спасете свои сбережения в долларах. Вместе с тем депозиты будут уже не такими доходными, как раньше. Поэтому инвестировать следует в российские ценные бумаги, облигации и недвижимость», — уверен Колташов.
Однако доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов считает, что пренебрегать валютными вкладами и изымать сбережения из банков не стоит.
«Оснований всерьез беспокоиться о своих накоплениях нет. Реальная опасность будет тогда, когда упадут международные резервы РФ — но пока говорить об этом слишком преждевременно», — отметил эксперт.
С ним согласилась и финансовый аналитик Алена Никитина, по мнению которой россиянам следует хранить сбережения в банках и в рублях, и в валюте.
Ранее профессор Йельского университета Стивен Роуч заявил, что в 2021 и 2022 годах доллар может резко упасть по отношению к другим основным валютам, пишет «Национальная служба новостей». Это станет результатом проблем, с которыми столкнулась американская экономика на фоне пандемии коронавируса, снижения сбережений у населения и дефицита платежного баланса, уточняет «Утро.ру».
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Комментарии 3
Личный счет , Стивен Роуч , Сергей Хестанов , Алена Никитина , Василий Колташов , РАНХиГС , Ytro.ru
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