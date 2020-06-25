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Глава ЦБ рассказала о способах защиты от мошенников 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Набиуллина рассказала, как защититься от мошенников
Фото: РИА Новости
Мошенники постоянно совершенствуются, придумывают новые креативные схемы, как лишить граждан денег, и одним из главных способов защититься от них являются базовые знания в области экономики и финансов, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на открытии онлайн-марафона волонтеров финансового просвещения.
"Жулики во все времена были креативными. И технологии, к сожалению, только расширяют их возможности вводить граждан в заблуждение. Это и фишинговые сайты, и звонки из так называемых служб безопасности банков, фальшивые страницы банков и даже Банка России в соцсетях, где якобы разыгрываются призы или выплачиваются компенсации и так далее", — перечислила глава ЦБ.
По ее словам, процветает прежде всего мошенничество с использованием социальной инженерии, когда злоумышленники являются, в том числе профессионалами в области психологии, втираясь к людям в доверие.
"Где-то 70% операций, которые делаются без согласия клиента, делаются с использованием социальной инженерии. И тогда банк, который предоставляет финансовую услугу, ничего не нарушает, потому что человек сам передает пароли, все персональные данные мошенникам в руки", — разъяснила Набиуллина.
Она подчеркнула, что финансовая грамотность может помочь людям не попадать в такие ситуации.
"Люди должны понимать, что есть правила гигиены против кибермошенников. Мы боремся с этим (мошенничеством — ред.), и Банк России вместе с правоохранительными органами, и с Роскомнадзором выявляем фишинговые сайты. Надеюсь, что скоро будет принят закон, который позволит быстрее блокировать сайты, которые предоставляют такого рода услуги", — рассказала глава ЦБ.
При этом она отметила, что вместо одних схем очень быстро появляются другие, поэтому важно научить людей реагировать не только на конкретные схемы.
"А важно, чтобы люди знали базовые вещи, которые позволяют им защищаться от любых схем. И учиться отличать мошенников", — подчеркнула Набиуллина.
"Это очень сложно, потому что, действительно, жулики меняют свои подходы, они убедительны в разговорах. Нужны базовые знания в экономике и финансах, почему не может быть ничем, кроме пирамиды, предложение заработать 120% годовых. Это должно людей уже настораживать. Мы видим, что не настораживает, это значит, что у людей не хватает базовых знаний в экономике и финансах", — добавила глава регулятора.
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Комментарии
Личный счет , Эльвира Набиуллина , Роскомнадзор , МВД , Центральный банк России
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