Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.46
$
69.70
77.85
78.10
Прогноз
29.06 – 06.07
$
70.30
78.95
Индексы и котировки Brent
39.91
+0.00 Золото
1756.29
–0.19 РТС
1281.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
25.06
1.1199
–0.0176
10.06
1.1375
22.06
14.06
31.05

Мишустин назвал сумму на дополнительные выплаты для детей 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 11 1 час назад
Названа сумма на дополнительные выплаты для детей
Фото: ТАСС
На новые единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет планируется направить свыше 270 млрд рублей, заявил премьер Михаил Мишустин.
«В числе первоочередных мер — выплата 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет. На эти цели из резервного фонда правительства направим более 270 млрд рублей», — цитирует Мишустина ТАСС.
Напомним, президент Владимир Путин в обращении к россиянам предложил еще раз выплатить в июле по 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
ПФР разъяснил порядок получения дополнительных выплат на детей: тем родителям, кто уже получил ежемесячную выплату на детей до трех лет или единовременную выплату на детей 3-16 лет, выплата будет продлена автоматически.
Видео дня. Для россиян с высоким доходом повысят налог до 15%
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Минкомсвязи предложили компенсировать российским IT-компаниям отмену льгот по НДС В Минкомсвязи предложили компенсировать российским IT-компаниям отмену льгот по НДС Голикова назвала достижимым снижение уровня бедности вдвое Голикова назвала достижимым снижение уровня бедности вдвое Пенсии по старости планируется увеличить Пенсии по старости планируется увеличить
Личный счет , Компании , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» подает в суд на Германию
«Газпром» подает в суд на Германию
Предсказана новая пенсионная реформа в России
Предсказана новая пенсионная реформа в России
Пенсионерам пообещали новое пособие
Пенсионерам пообещали новое пособие
США заплатят за «Северный поток-2»
США заплатят за «Северный поток-2»
Видео
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Рубль продемонстрировал рекордный рост
00:24
Рубль продемонстрировал рекордный рост
Рынки Компании
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
00:37
Саудовская Аравия сделала большую ошибку
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение