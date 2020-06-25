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В РФ изменятся тарифы ЖКХ с 1 июля 

Вероника Полынина и ещё 1 52 минуты назад
В России с 1 июля подорожают жилищно-коммунальные услуги, сообщает агентство «Прайм».
Наибольший рост тарифов произойдет в Чеченской республике — там услуги ЖКХ подорожают на 6,4%.
Индексация в размере 5-5,4% произойдет в Бурятии, Дагестане, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Меньше всего услуги ЖКХ подорожают в Ненецком автономном округе — рост составит 2,4%.
В среднем по России суммы в платежках вырастут на 4%.
В Москве подорожают электричество, горячая и холодная вода, отопление и водоотведение.
Как сообщал «Рамблер», с 1 июля в России начинается переход на новые интеллектуальные счетчики учета электроэнергии. Они автоматически вычисляют расход электричества и дистанционно передают данные поставщику услуг. Если за электричество не платить регулярно, умный прибор учета ограничит его подачу.
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