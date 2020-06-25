Лукашенко сделал заявление о состоянии сына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «жуткими фейками» информацию о наличии у его сына Виктора многомиллионных счетов в швейцарском банке.

«Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет», — цитирует Лукашенко «БелТа».

По словам белорусского президента, такие вбросы «просто удивляют», а несведущие в банковских документах люди верят этим фейкам. Он отметил, что подобные вещи будут происходить постоянно, «и нам надо это иметь в виду, с этим жить и бороться».

При этом Лукашенко заявил, что вся ложная информация «подбрасывается» из России.

«Кстати, это подбрасывается структурами "бабичевскими", "незыгарями" из России. Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это», — посетовал белорусский лидер.

Как сообщал «Рамблер», президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным вмешательство «российских кукловодов» в белорусскую предвыборную кампанию.