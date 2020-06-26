Россияне стали экономить на еде

Экономическая ситуация, сложившаяся из-за пандемии, заставила граждан умерить аппетит: они стали экономнее питаться. В рационе питания среднего потребителя теперь доминируют хлеб, картофель и молочные товары, вытеснив овощи, рыбу, морепродукты и качественный алкоголь. Эксперты прогнозируют дальнейший сдвиг потребительских предпочтений в сторону круп, муки, масла, сезонных овощей и сахара. То же касается непродовольственных товаров и вообще бытового комфорта: потребление снижается, дорогое вытесняется дешевым, пишет "Российская газета".

По данным глобальной компании Nielsen, отслеживающей потребление товаров повседневного спроса, доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах составляла в мае 17,7% — на 0,8 п.п. выше среднегодового. А доля товаров премиального ценового сегмента, наоборот, сократилась со среднегодовых 35,8% до 34,4% в мае. Заметнее всего это коснулось мяса, фруктовых соков, воды, чая, макаронных изделий. Если раньше в низком ценовом сегменте доля макаронных изделий составляла 18,7%, то теперь она выросла до 22,8%, в продаже шоколадных конфет на развес — с 14% до 15,7%, в продаже майонеза — с 7,3% до 9,5%.

По данным другого исследования (его провели "Работа.ру" и сервис доставки продуктов "Самокат), 35% россиян стали меньше тратить на продукты, 27% не заметили изменений в расходах на еду, а 38% увеличили затраты на питание. Из тех, кто экономит на питании, 42% респондентов сократили свои расходы более чем на половину, 27% — на четверть, и всего 8% отметили незначительную разницу. Большинство опрошенных (72%) сообщили, что стали чаще готовить еду дома, а 64% граждан планируют брать еду из дома с собой на работу после окончания пандемии.

По прогнозу экспертов из НИУ ВШЭ , во 2-м квартале 2020 года доходы населения России упадут на 20%, а за год — на 12%. Господдержка смягчит падение лишь на 2,2 п.п.

Более половины россиян сообщили, что их расходы выросли. Среди причин 33% опрошенных назвали рост цен. Выросла также с 28% до 44% доля тех, кто пытается сократить расходы, снизив потребление привычных товаров и услуг.

Согласно опросу, проведенному порталом SuperJob, большинство россиян (60%) считают меры поддержки, оказываемой государством населению в связи с пандемией, недостаточными. О том, что они достаточны, говорят 15% опрошенных, что избыточны — 10%.