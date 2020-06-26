ЦБ принял решение по истекшим картам россиян 

Центробанк решил не продлевать меру, позволявшую россиянам расплачиваться картами с истекшим сроком действия во время пандемии. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как писал «Рамблер», ранее Центробанк рекомендовал банкам обслуживать карты, у которых истекает срок действия, до 1 июля 2020 года. Узнать, продлена ли карта, можно у оператора горячей линии банка.

В пятницу, 26 июня, ЦБ выпустил пресс-релиз, в котором объявил о решении не продлевать эту меру «в условиях улучшения эпидемиологической ситуации и постепенного снятия ограничительных мер».

В ЦБ отметили, что мера была введена, чтобы обезопасить граждан: благодаря ей им не приходилось посещать офисы банков. Однако сейчас жители большинства регионов страны могут свободно передвигаться, а большинство банковских офисов вернулись к обычному режиму работы.

«В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно», — заключили в ЦБ.