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ЦБ принял решение по истекшим картам россиян 

Мария Иванова и ещё 4 2 часа назад
Центробанк решил не продлевать меру, позволявшую россиянам расплачиваться картами с истекшим сроком действия во время пандемии. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как писал «Рамблер», ранее Центробанк рекомендовал банкам обслуживать карты, у которых истекает срок действия, до 1 июля 2020 года. Узнать, продлена ли карта, можно у оператора горячей линии банка.
В пятницу, 26 июня, ЦБ выпустил пресс-релиз, в котором объявил о решении не продлевать эту меру «в условиях улучшения эпидемиологической ситуации и постепенного снятия ограничительных мер».
В ЦБ отметили, что мера была введена, чтобы обезопасить граждан: благодаря ей им не приходилось посещать офисы банков. Однако сейчас жители большинства регионов страны могут свободно передвигаться, а большинство банковских офисов вернулись к обычному режиму работы.
«В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно», — заключили в ЦБ.
ТАСС отмечает, что некоторые банки не ограничились 1 июля. К примеру, Райффайзенбанк продлил срок действия истекших карт до 30 сентября 2020 года.
Комментарии 8
Личный счет , Видео , Райффайзенбанк Австрия , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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