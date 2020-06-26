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ЦБ счел нецелесообразным продление работы карт с истекшим сроком 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Банк России решил не продлевать право оплаты банковскими картами с истекшим сроком действия. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"В условиях улучшения эпидемиологической ситуации, постепенного снятия ограничительных мер в большинстве регионов Банк России принял решение не продлевать <…> возможность совершения гражданами операций с использованием платежных карт после истечения срока их действия. Введение указанной меры позволило оградить граждан от посещения офисов банков в период самоизоляции. Сегодня во многих регионах у населения есть возможность свободного передвижения и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работы. В связи с этим дальнейшее продление указанной меры нецелесообразно", — отмечается в сообщении.
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Личный счет , Видео , Центральный банк России
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