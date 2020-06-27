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Плата за коммуналку вырастет с 1 июля. Власти отказались от заморозки тарифов ЖКХ 

Ura.Ru 2 часа назад
Тарифы ЖКХ вырастут по «плановой» инфляции — на 4% — с 1 июля текущего года. Власти отказались «заморозить» цены на коммуналку, несмотря на то, что материальное положение большинства россиян в период самоизоляции и кризиса существенно ухудшилось.
С инициативой заморозить повышение тарифов на коммунальные услуги ранее выступали в Госдуме и Совете Федерации, однако Минстрой РФ занял по этому вопросу жёсткую позицию. Как пишет «Московский комсомолец», в ведомстве придерживаются мнения, что после «заморозки» тарифов ресурсные компании «столкнутся с серьёзным недофинансированием и лишатся финансовых источников для развития». При этом ранее глава Минстроя РФ Владимир Якушев заявлял, что российские власти рассматривают вариант с отказом от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля. По его словам, несмотря на снижение доходов населения и сбои в платежах из-за эпидемии коронавируса, отрасль смогла справиться с нагрузкой.
Собеседница газеты — директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева считает, что на решение министерства повлияли «настойчивые просьбы» о помощи со стороны ресурсоснабжающих организаций. При этом она отмечает, что это решение может вызвать обратное действие.
«Увидев повышение тарифов и счетов по ЖКХ, люди еще меньше захотят платить, тем более что до 1 января 2021 года не будет штрафов и отключений за неуплату», — напоминает эксперт. Чернышева также указала на то. что во время пандемии часть россиян потеряли работу и не смогут найти новую в условиях самоизоляции и некоторое время после ее отмены. «Задолженность населения может возрасти на 20-30% и привести к огромному кассовому разрыву в платежах», — убеждена собеседница газеты.
Мнение Чернышевой поддержал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман, подчеркнув, что миллионы плательщиков «не тянут» даже прежние тарифы. он напомнил, что на начало марта задолженность за коммунальные услуги составляла 1 трлн руб.
«Повышение тарифов, при кризисном падении доходов населения, будет означать и дополнительное ухудшение материального положения семей, и значимый рост неплатежей», — подчеркнул эксперт.
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Плата за коммуналку вырастет с 1 июля. Власти отказались от заморозки тарифов ЖКХ Плата за коммуналку вырастет с 1 июля. Власти отказались от заморозки тарифов ЖКХ Стоит ли россиянам рассчитывать на валютные вклады. Мнение экономистов Стоит ли россиянам рассчитывать на валютные вклады. Мнение экономистов Россию ждет новая пенсионная реформа. Иначе выплат не будет Россию ждет новая пенсионная реформа. Иначе выплат не будет
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Личный счет , Видео , Марк Гойхман , Наталья Чернышева , Владимир Якушев , Госдума , Совет Федерации , Минстрой , Московский комсомолец
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