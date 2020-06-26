Банки смогут обслуживать россиян с истекшим паспортом 

Банки смогут до 30 сентября 2020 года обслуживать клиентов, срок действия удостоверения личности которых истек. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка (ЦБ) России.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Центробанк ввел ряд временных регуляторных послаблений из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 1 июля заканчивается действие некоторых из них.

Сегодня ЦБ сообщил, что послабления способствовали ограничению негативных последствий пандемии для граждан, участников финансового рынка и экономики, и объявил о продлении некоторых из них. Среди прочих мер до 30 сентября была продлена возможность банков обслуживать клиентов в случае, если срок действия их документа, удостоверяющего личность физического лица, истек.

«Также до 30 сентября не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек», — сказано в сообщении регулятора.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, как сообщал «Рамблер», началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 9,6 миллиона человек.