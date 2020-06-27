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Минтруд отверг идею выплат на детей от 16 лет, так как они могут работать 

News.ru и ещё 6 4 часа назад
Минтруд решил вопрос выплат на детей от 16 лет
Фото: News.ru
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что Минтруд не поддержал идею распространения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей старше 16 лет. В ведомстве пояснили, что дети 16 и 17 лет могут зарабатывать самостоятельно.
С новой силой к нам начали поступать обращения с просьбой увеличить возраст получателей единовременной выплаты в 10 тысяч рублей до 18 лет.
Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в Министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут, — привели пояснение детского омбудсмена в РИА Новости.
Она отметила, что Совет Федерации и Государственная дума поддержали идею о выплатах на детей до 18 лет.
В начале июня 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате на детей младше 16 лет. Родители получат 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Российский лидер отметил, что этими выплатами смогут воспользоваться семьи, в которых растут около 28 млн детей от рождения до 16 лет.
Однако россияне на эту выплату отреагировали неоднозначно, ведь без помощи государства остались дети старше 16 лет.
Как писал NEWS.ru ранее, в Минтруде пояснили, что для получения выплат родителям, которые уже получали помощь, не придётся подавать дополнительных заявлений. Средства будут перечислены им автоматически на основании информации Пенсионного фонда. Те, кто ещё не получал поддержку, могут обратиться за ней до 1 октября 2020 года. В этом случае они получат как первую, так и вторую выплаты одновременно.
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Личный счет , Анна Кузнецова , Владимир Путин , Минтруд , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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