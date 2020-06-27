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Минтруд выступил против выплат детям от 16 до 18 лет 

Майк Габриелян и ещё 18 2 часа назад
Минтруд принял решение по новым выплатам для россиян
Фото: РИА Новости
Министерство труда РФ отказалось увеличить до 18 лет возраст получателей единовременной детской выплаты в 10 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена Анны Кузнецовой.
По словам Кузнецовой, немало граждан обратилось с просьбой расширить возрастной диапазон для выплаты 10 тысяч рублей. Сейчас пособие платят семьям с детьми от 3 до 16 лет. Россияне предложили увеличить возраст детей до 18 лет. Кузнецова поддержала их и обратилась в правительство страны.
«Наше обращение было передано в курирующее ведомство — в министерство труда, которое, к сожалению, не поддержало наше предложение. Их аргументы, связанные с возможностью трудоустройства детей старше 16 лет, нас, конечно, устроить не могут», — отметила Кузнецова.
По ее словам, тысячи запросов граждан по-прежнему остаются без ответа.
При этом в Совфеде и Госдуме идея о расширении выплат поддерживается. Вдобавок некоторые главы регионов определили выплаты с 16 до 18 лет на местном уровне.
«Это решение нужно поддерживать и распространять», — подытожила Кузнецова.
Минтруд пока не комментировал ситуацию.
Напомним, весной президент России Владимир Путин предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. Для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тысяч рублей.
В обращении к гражданам 23 июня Путин заявил о второй выплате пособий в 10 тысяч рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет. На эти цели будет направлено более 270 млрд рублей.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Крыму планируют выплатить пособие в размере 10 тысяч рублей учащимся от 16 до 18 лет.
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Личный счет , Владимир Путин , Минтруд , Госдума , Совет Федерации
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