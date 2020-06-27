Названа выгодная альтернатива банковским вкладам

Даже если вы не планируете в ближайшие годы покупать акции и проводить финансовые операции, вы можете открыть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это безопасный инструмент работы с рынками, а при должном уровне финансовой грамотности можно получить большую доходность, чем просто оставляя деньги на депозите, рассказала агентству "Прайм" директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина.

По ее словам, аналоги ИИС есть в разных странах мира. Его наличие позволяет самостоятельно проводить финансовые операции на бирже (покупать акции и облигации), а также возвращать налоговый вычет.

Клиент сам решает, будет ли он самостоятельно заниматься своим счетом или отдаст его управляющей компании, которая будет проводить все операции (счет доверительного управления).