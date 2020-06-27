Безработным с детьми предложили увеличить доплаты

В своём обращении законодатель напомнил, что ранее на фоне пандемии коронавирусной инфекции произошли временные изменения в условиях начисления пособия по безработице.

Так, одному из родителей, уволенному с 1 марта этого года, в апреле, мае и июне должна быть назначена доплата в размере 3 тыс. рублей на каждого ребёнка.

По мнению Фёдорова, эта мера и по окончании пандемии могла бы оставаться весомой поддержкой для оказавшихся в сложной финансовой ситуации семей с детьми.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть возможность сохранить подобную доплату к пособию по безработице на постоянной основе, а также возможность увеличения размера детской доплаты с 3 тыс. до 5 тыс. рублей на каждого ребёнка», — говорится в обращении.

Ранее в Национальном родительском комитете предложили компенсировать алименты, которые не были выплачены детям из-за потери работы одним из родителей в период самоизоляции.