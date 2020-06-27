Ректор ВШЭ спрогнозировал повышение зарплат программистам 

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов рассказал, что снижение налогов для IT-отрасли позволит повысить зарплаты российских программистов и вернуть в страну специалистов, которые раньше предпочитали работать на зарубежные компании. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Как писал «Рамблер», ранее премьер-министр Михаил Мишустин предложил бессрочно снизить страховые взносы для IT-компаний с 14 до 7,6 процента, а также урезать налог на прибыль с 20 до трех процентов.

Налоговую поддержку планируют распространить на компании, не менее 90 процентов доходов которых приходится на продажу софта, а также на услуги по его разработке, внедрению и поддержке.

«Это очень эффективная и абсолютно необходимая мера. Мы, как эксперты, давно об этом говорили. И многие другие эксперты — экономисты также говорили, а вовсе не одни IT-компании, как некоторые сейчас пытаются представить», — подчеркнул Кузьминов.

Он объяснил, что разработчикам легко переходить в другие юрисдикции, так как у виртуального пространства нет ограничений. Из-за этого Россия несла прямые потери: зарплаты программистов в РФ и в Восточной Европе различаются в полтора-два раза, поэтому специалисты «убегали» в другую юрисдикцию.

«В итоге российский бизнес часто вынужден нанимать субконтрактеров, компании — разработчиков из-за рубежа с российскими же программистами», — подчеркнул Кузьминов.

Сэкономленные на налогах деньги пойдут на повышение зарплат и привлечение людей, которые работают на западные фирмы, живя российских городах, отметил он.

«Теперь эти группы разработчиков зарегистрируются в России, потому что им будет выгодно здесь работать», — выразил уверенность он.

По мнению Кузьминова, это хорошо скажется на экономике в целом, базовые технологии больше не придется импортировать, их можно будет быстро разрабатывать дома