В ЕС захотели ограничить наличные платежи

Все новости на карте

Представители Европейского союза призвали Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований. Это необходимо сделать для борьбы с организованной преступностью.

Помимо этого, в Совете ЕС предложили рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы для объединения национальных централизованных реестров банковских счетов. По мнению представителей ведомства, это позволит ускорить доступ к финансовой информации и поспособствует трансграничному сотрудничеству.

Также в Совете выступили за возобновление обсуждения со странами участницами объединения ограничения платежей наличными средствами.

NEWS.ru писал ранее, что ЕС намерен сузить список стран, с которыми будут открыты внешние границы. Также дипломаты выработают особые критерии для стран, вошедших в этот перечень.