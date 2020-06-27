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Совет ЕС заявил о необходимости ограничить наличные платежи 

News.ru 1 час назад
В ЕС захотели ограничить наличные платежи
Фото: globallookpress.com
Представители Европейского союза призвали Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований. Это необходимо сделать для борьбы с организованной преступностью.
Помимо этого, в Совете ЕС предложили рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативно-правовой базы для объединения национальных централизованных реестров банковских счетов. По мнению представителей ведомства, это позволит ускорить доступ к финансовой информации и поспособствует трансграничному сотрудничеству.
Также в Совете выступили за возобновление обсуждения со странами участницами объединения ограничения платежей наличными средствами.
NEWS.ru писал ранее, что ЕС намерен сузить список стран, с которыми будут открыты внешние границы. Также дипломаты выработают особые критерии для стран, вошедших в этот перечень.
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Личный счет , ЕС , Совет Европы , Еврокомиссия
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