Как сэкономить на услугах ЖКХ?

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Есть несколько способов, с помощью которых можно сократить затраты на ЖКХ в полтора-два раза. Среди них — своевременная оплата счета, установка счетчиков потребления электроэнергии, газа и воды, а также установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон. Об этом рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко.

Во-первых, нужно приучить себя оплачивать счета вовремя. Любая неуплата в срок приводит к начислению пеней или штрафам. Во-вторых, нужно устанавливать счетчики потребления (на электроэнергию, газ и воду).

“При имеющихся тарифах по расходу вполне возможно таким образом снизить потребление. Например, без счетчика воды в частном доме потребление рассчитывается по коэффициентам (в зависимости от числа проживающих и площади полива). Установка счетчика позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей за воду минимум в два раза (даже летом, когда воды расходуется больше)”, — отметил эксперт.

Третий способ экономии — это установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон. Последнее необходимо, чтобы не допускать расхода тепла зимой.