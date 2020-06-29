Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.26
$
70.35
78.90
79.24
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.90
79.40
Индексы и котировки Brent
41.02
–0.15 Золото
1772.41
–0.00 РТС
1246.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.06
1.1279
–0.0045
15.06
1.1323
25.06
17.06
03.06

Мишустин анонсировал возможное снижение ставок по ипотеке 

Алиса Селезнёва и ещё 1 51 минуту назад
Глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил о наличии потенциала для дальнейшего снижения ипотечных ставок и возможности расширения выдачи ипотеки на льготных условиях. Об этом пишет ТАСС.
В Москве начался ипотечный бум
«Рамблер» писал, что ранее в рамках мер поддержки строительной отрасли президент России предложил обеспечить получение россиянами льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Льготная ставка будет распространяться на займы, оформленные до 1 ноября 2020 года.
«В мае, по данным Банка России, средняя ставка снизилась до 7,4%, есть потенциал для дальнейшего снижения, этому способствует, в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%», — пояснил премьер-министр.
По его словам, правительство уже подготовило изменения в правила выдачи льготных ипотечных кредитов.
Максимальная сумма такого кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей была увеличена с 8 до 12 млн рублей, уточнил Мишустин.
Комментарии 60
Личный счет , Видео , Недвижимость , Михаил Мишустин , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
Дания ответила России по «Северному потоку-2»
ЕС сделал предупреждение Китаю
ЕС сделал предупреждение Китаю
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Недвижимость
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
04:35
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение