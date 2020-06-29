Мишустин сделал заявление по ипотеке

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Глава кабинета министров России Михаил Мишустин заявил о наличии потенциала для дальнейшего снижения ипотечных ставок и возможности расширения выдачи ипотеки на льготных условиях. Об этом пишет ТАСС.

«Рамблер» писал, что ранее в рамках мер поддержки строительной отрасли президент России предложил обеспечить получение россиянами льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Льготная ставка будет распространяться на займы, оформленные до 1 ноября 2020 года.

«В мае, по данным Банка России, средняя ставка снизилась до 7,4%, есть потенциал для дальнейшего снижения, этому способствует, в том числе запуск программы льготной ипотеки под 6,5%», — пояснил премьер-министр.

По его словам, правительство уже подготовило изменения в правила выдачи льготных ипотечных кредитов.

Максимальная сумма такого кредита для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей была увеличена с 8 до 12 млн рублей, уточнил Мишустин.