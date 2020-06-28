Как изменится жизнь россиян с 1 июля

С 1 июля в России вступают в силу несколько законов, касающихся деятельности микрофинансовых организаций, налогового режима и выплат опекунам детей до 18 лет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

С 1 июля стать самозанятым можно будет в любом из регионов страны: раньше этот налоговый режим применялся только в 23 регионах. Благодаря изменениям в законодательстве россияне вне зависимости от места работы и проживания смогут платить налог с доходов, полученных за оказание профессиональных услуг.

Если услуга была оказана физическому лицу, то заплатить придется 4% от суммы заработка. При оказании услуг юридическим лицам и ИП ставка повышается до 6%. При этом самозанятые могут претендовать на налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Заплатить сумму можно через специальное приложение «Мой налог».

Под профессиональными услугами понимается множество различных видов деятельности: считать себя самозанятыми могут актеры, ремонтники, бухгалтеры, мастера косметических услуг, перевозчики пассажиров и грузов, продавцы продукции собственного производства, а также те, кто оказывает юридические консультации.

Ограничения для МФО

С 1 июля вступает в действие ряд ограничений для Микрофинансовых организаций (МФО). Впредь такие кредиторы обязаны раскрывать в интернете информацию о структуре своих участников и акционеров, если они не являются некоммерческой организацией (НКО). Кроме того,

уставной капитал такой организации с июля не может быть меньше одного миллиона рублей.

Еще одно нововведение касается взаимодействия с коллекторами. Теперь МФО обязаны вносить соответствующую информацию в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридического лица, если для взаимодействия с должником-физлицом привлекается коллектор.

С начала этого года по закону снизился общий объем долга клиента со всеми штрафами и пени. С 1 января общая сумма не может превышать 150% от «тела» долга, то есть если клиент взял в МФО кредит на 10 тыс. рублей, то требовать с него больше 25 тыс. организация не имеет права.

Покупай российское

С 1 июля вводится запрет на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд некоторых видов товаров, произведенных за рубежом. К таким товарам относятся легковые автомобили и машины скорой помощи, пассажирские и товарные вагоны, части железнодорожных локомотивов и моторных трамвайных вагонов, а также автотранспортные и грузовые средства для перевозки 10 и более человек.

Маркировка товаров

С начала июля все обувные товары должны маркироваться. Сама маркировка должна наноситься непосредственно на товар, потребительскую упаковку или товарный ярлык, а вся соответствующая информация должна вноситься в информационную систему мониторинга за оборотом товаров.

Помимо обувных товаров, с 1 июля обязательной маркировке подлежат лекарственные препараты для медицинского применения. С того же дня прекращается оборот немаркированных табачных изделий — сигарет и папирос.

Опекуны на пенсии

С 1 июля пенсионеры-опекуны и попечители детей до 18 лет будут получать индексированные выплаты. Соответствующий закон в марте приняла Госдума . По словам спикера нижней палаты парламента,

такие выплаты положены почти 30 тысячам россиян.

Раньше, по словам лидера фракции «Единая Россия» Вячеслава Неверова, эта категория россиян получала «заработную плату» порядка 3-4 тысяч рублей, поэтому их относили к работающим пенсионерам, и положенные им выплаты не попадали под индексацию.

Всего на индексацию выплат этой категории граждан до конца года потратят 720 млн рублей.

Карта МИР

С 1 июля все социальные выплаты, включая пенсии, должны производиться на национальную платежную карту «Мир». Единственное послабление касается случаев, если такие выплаты производятся на банковские счета их получателей, к которым привязаны платежные карты других систем, а другой возможности нет. Это послабление будет действовать до 1 октября этого года.

Парковки для инвалидов

С начала месяца право бесплатно парковать автомобиль распространится на инвалидов III группы: раньше им могли воспользоваться только инвалиды I и II групп. Оно коснется тех инвалидов, которые получили опознавательный знак «Инвалид» до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы (МСЭ) и имеют ограниченные возможности передвижения любой степени выраженности.