Сенатор допустил новые изменения в налогах 

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Сенатор, сопредседатель группы по внесению поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что «налог на богатство» может стать первым шагом по реформированию системы налогообложения России. Об этом пишут «Известия»

Как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин ранее предложил повысить налог на доходы с 13-и до 15 процентов для людей, зарабатывающих более пяти миллионов рублей в год.

Новый налог должен стать целевым: собранные деньги (около 60 миллиардов рублей в год) планируют потратить на высокотехнологичную медицину.

Клишас отметил, что в российском обществе есть запрос на справедливость. По его мнению, многие поправки в Конституцию реализуют этот запрос, в том числе закрепляя требования о доступной медицине и социально ориентированной государственной политике.

Сенатор отметил, что граждане поддержат введение прогрессивной ставки, но призвал «быть очень аккуратными».

«В принципе, возможно, что это [«налог на богатство» — прим.ред.] только первый шаг, но пока говорить о дальнейших решениях рано — надо посмотреть, как будет работать», — сказал он.

Клишас подчеркнул, что новые изменения налоговых ставок потребуют тщательных экономических расчетов и обсуждения в правительстве.