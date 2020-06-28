Россиянам разъяснили порядок начисления выплат на детей

Министерство труда России разъяснило порядок начисления единовременных выплат семьям с детьми в возрасте от 3 до 16 лет, информация опубликован на сайте ведомства.

Так, семьи, ранее получавшие выплату, не должны будут подавать новое заявление. Решение о начислении средств будет выноситься на основании уже имеющихся в Пенсионном фонде данных. Осуществление выплат начнется с 1 июля.