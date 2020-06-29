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Минтруд разъяснил порядок новых выплат на детей 

Российская Газета и ещё 5 1 час назад
Разъяснен порядок новых выплат на детей
Фото: iStock
При перечислении новой единовременной выплаты на детей в возрасте до 16 лет в размере 10 тысяч рублей будет использован тот же технологический алгоритм, что и при осуществлении первой единовременной выплаты, сообщает пресс-служба Минтруда.
"При осуществлении ранее установленной единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет был проработан технический алгоритм электронного обмена данными, который позволил оперативно перечислить средства родителям более чем на 15 млн детей в течение первого дня выплат, — объяснили в ведомстве. — Средства по оставшимся заявлениям, поступившим до 1 июня, были выплачены в течение 10 дней. На текущий день выплаты уже осуществлены на 21 млн детей".
В Минтруде подчеркнули, что выплату, которую начали осуществлять в первых числах июня, удалось провести быстро и четко, без сбоев. Поэтому тот же механизм решили применить и при проведении новой единовременной выплаты. И все 274 млрд рублей, направленных правительством на эти цели, будут распределены между получателями с использованием точно такого же алгоритма.
Более того, родителям детей, которые уже подавали заявления на одну из прежних выплат: ежемесячную на детей до 3 лет и первую единовременную на детей от 3 до 16 лет никаких дополнительных действий совершать не нужно: информация о них уже есть у Пенсионного фонда, деньги им будут перечислены после 1 июля, как это и было указано в нормативных документах, подчеркнули в Минтруде.
Для тех родителей, кто по какой-либо причине не подавал заявления на эти выплаты, сохраняется возможность обратиться за причитающимися им деньгами до 1 октября. После проверки заявления все суммы будут переведены таким получателям за один раз.
"Таким образом, осуществление новой единовременной выплаты осуществляется в соответствии с ранее принятым подходом, — резюмировали в пресс-службе ведомства. — Министерством труда и социальной защиты никаких решений по изменению действующего алгоритма в целях ускорения выплат не принималось".
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Личный счет , Минтруд
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