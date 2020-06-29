Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.26
$
70.35
78.90
79.24
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.90
79.40
Индексы и котировки Brent
41.02
–0.15 Золото
1772.41
–0.00 РТС
1246.74
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
29.06
1.1279
–0.0045
15.06
1.1323
25.06
17.06
03.06

Россияне заплатят за воду 

Артём Кульша 59 минут назад
В России появился «налог на воду»
Фото: depositphotos.com
"Налог на воду" был введен в России. Об этом сообщает издание «Лайф».
В 1992 году, как сообщал «Рамблер», в России вступил в силу закон «О недрах». В 2017-м в него была внесена поправка, определяющая правила добычи и пользования водой. В 2016-м была объявлена водная амнистия — скважину или колодец на участках в садоводческих и огороднических товариществах и участках, на которых расположены частные дома, стало возможно оформить бесплатно.
Глава Крыма сделал заявление о ситуации с водой
В 2020-м срок амнистии истек — появился так называемый налог на воду. Его должны платить те физические и юридические лица, которые потребляют более 100 кубических метров воды в сутки или используют воду для коммерческих целей. Скважины и колодцы глубиной менее 20 метров не облагаются налогом.
Размер налога определяется на основании показателей водосчетчика, которым должна быть оборудована каждая скважина. Налогоплательщик обязан сам исчислять размер налога и платить его ежеквартально.
Неуплата налога на воду наказывается административным штрафом в размере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей для физических лиц, от 30 тысяч рублей до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 800 тысяч рублей до миллиона рублей — для юридических лиц.
Видео дня. Семьи с детьми получат новые выплаты
Комментарии 89
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Северный Поток — 2» пугает
«Северный Поток — 2» пугает
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Богатейший человек мира заинтересовался российской компанией
Тарифы за коммуналку вырастут с 1 июля
Тарифы за коммуналку вырастут с 1 июля
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Недвижимость
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
03:32
Западные СМИ: Россия подготовилась к кризису
Рынки Статьи
Российским детям помогут за счет повышения налогов
00:15
Российским детям помогут за счет повышения налогов
Личный счет
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
04:35
Как изменится жизнь россиян с 1 июля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение