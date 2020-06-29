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Мишустин продлил допвыплаты соцработникам до 15 сентября 

Rambler News Service 35 минут назад
Мишустин продлил допвыплаты соцработникам
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому социальные работники, которые работают в домах-интернатах по сменам в 14 дней, будут получать доплаты на 2 месяца дольше — до 15 сентября. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
«Соцработники, многие из которых сейчас трудятся в условиях особого режима, будут получать специальные доплаты до 15 сентября. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что доплату смогут получать работники не только государственных, но и муниципальных учреждений соцобслуживания. Соцработники получат выплату, даже если из-за заболевания коронавирусом или другой болезнью им пришлось прервать смену.
В правительстве напомнили, что врачи соцучреждений получат 40 тыс. руб. за смену, при выявлении в учреждении коронавируса — 60 тыс. руб. Средний медперсонал, лаборанты, медсестры, инструкторы и ряд других сотрудников получат по 25 тыс. руб. за смену и по 35 тыс. руб. за работу с пациентами с коронавирусом. Такие же выплаты получат соцработники, специалисты по работе с семьей, психологи, воспитатели, логопеды, музыкальные работники, библиотекари.
Младший медперсонал получит 15 тыс. руб. за смену в 14 дней и 20 тыс. руб. за работу с пациентами с коронавирусом. Технический персонал получит доплаты в 10 и 15 тыс. руб. соответственно.
23 июня президент предложил продлить стимулирующие выплаты медработникам на июль и август. Также Путин предложил продлить до 15 сентября стимулирующие выплаты соцработникам, которые работают в домах-интернатах для детей, пожилых и инвалидов по сменам в 14 дней.
По данным оперативного штаба на 29 июня, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6719 — до 641 156. В общей сложности выздоровели 403 430 человек, зафиксировано 9166 смертей, связанных с коронавирусом.
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Комментарии
Личный счет , Экономика , Михаил Мишустин
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