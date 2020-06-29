Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) вырастут с июля, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает издание «360».

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги, как сообщал «Рамблер», увеличиваются в России с 1 июля. Размер их роста разный в разных регионах, средний размер ориентирован на размер инфляции, а максимальный ограничен правительством. Размер повышения тарифов складывается из таких показателей, как состояние инфраструктуры, собираемость платежей и других.

В 2020 году тарифы ЖКХ будут увеличены во многих регионах России, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, однако с оговорками.

Например, в Москве вырастут тарифы на газ, воду, тепло, канализацию и электричество, а на домофон, радиоточку, телеантенну, содержание жилья и взнос на капитальный ремонт — нет.

При этом по причине пандемии жители России были освобождены от уплаты штрафов и отключения услуг ЖКХ за неуплату до 2021 года. Власти ряда регионов ввели и другие послабления, например, в Московской области тарифы на газ и горячую воду были заморожены на три месяца.