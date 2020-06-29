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Четверть безработных потеряли работу во время пандемии 

Прайм и ещё 6 4 часа назад
Четверть безработных потеряли работу во время пандемии
Фото: РИА Новости
Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что четверть безработных потеряли работу во время пандемии, 47% не работали длительное время или не работали по найму вообще.
По словам министра, наибольшая доля зарегистрированных безработных наблюдается в Чечне, Туве, Ингушетии. Самая благоприятная обстановка в сфера занятости — на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях.
"Сорок семь процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% — это те, кто потеряли работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии", — заявил министр, слова которого приводятся на сайте кабинета министров.
Анализ имеющихся на рынке труда вакансий показывает, что больше всего позиций открыто в производственном секторе, отметил министр. Он уточнил, что на сегодняшний день на портале "Работа в России" размещено 406 тысяч вакансий из этой отрасли, а количество соискателей в этой сфере составляет 140 тысяч человек.
Второй по численности вакансий является отрасль строительства — почти 150 тысяч вакансий, на которые претендуют порядка 120 тысяч безработных. Третья по численности вакансий область — это здравоохранение. В этой отрасли открыты вакансии для 110 тысяч граждан, но общее число соискателей составляет на сегодняшний день 99 тысяч человек, добавил министр.
По словам Котякова, сопоставление структуры безработицы и имеющихся вакансий показало определённые тренды и проблемы. В частности, речь идет о разнице в зарплатных ожиданиях и рыночном предложении: в производстве и строительстве работодатели предлагают на 15-25% меньше, чем хотели бы получать работники. Он также отметил несоответствие навыков безработных востребованным компетенциям.
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Комментарии
Личный счет , Антон Котяков , Минтруд
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