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В Думу внесен проект о направлении маткапитала на покупку техники для дистанционной учебы 

ТАСС и ещё 1 2 часа назад
Маткапиталу нашли новое применение
Фото: ТАСС
Законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на обеспечение дистанционного обучения ребенка, то есть покупку необходимых для этого гаджетов, внесен в Госдуму. Инициатива, разработанная Новгородской областной Думой, опубликована в понедельник в электронной базе данных нижней палаты парламента.
В законодательство предлагается внести изменения о праве "распоряжаться средствами материнского капитала в рамках направления их на получение образования ребенком (детьми) посредством оплаты товаров и услуг, предназначенных для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий".
Разработчики инициативы отмечают, что с переводом школ на "дистанционку" многие семьи, особенно многодетные, столкнулись с проблемой освоения детьми учебного материала из-за отсутствия компьютеров. Это препятствует реализации конституционного права на образование, говорится в пояснительной записке.
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Комментарии 5
Личный счет , Госдума
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