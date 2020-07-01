В России изменились тарифы за услуги ЖКХ 

Каждый год правительство Российской Федерации устанавливает максимальную границу увеличения индексации тарифов за услуги жилищно-коммунального хозяйства.

В этом году жители страны надеялись, что роста тарифов все-таки не будет, поскольку доходы гражданам из-за ситуации с пандемией коронавируса существенно сократились. Об этом говорилось и на уровне законодательной и исполнительной ветвей власти, однако в итоге предложения о заморозке «коммуналки» приняты не были, и с 1 июля тарифы подрастут в среднем на 4%.

«Недофинансирование отрасли приведет к крайне неблагоприятным последствиям, в первую очередь для самих граждан: некачественное предоставление коммунальных услуг, перебои в поставках коммунальных ресурсов и так далее. Считаю возможным снижение или заморозку тарифов только по решению регионов, которые могут эффективно оценить ситуацию отрасли и принять наиболее взвешенное решение», — приводит ТАСС слова первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Сергея Пахомова.

По официальным данным, собираемость коммунальных платежей снизилась на 10-15%, выпадающие доходы отрасли оцениваются Минстроем России в 70-80 млрд рублей.

С 2013 года коммунальные тарифы в России индексируются раз в год с 1 июля. Исключение — 2019 год, когда индексация была двухэтапной в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%. Тогда цены поднимались с 1 января на 1,7%, и с 1 июля — на 2,4%.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ контроль", зампредседателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева сообщила, что в итоге решение остается за регионами. Главное, чтобы при неизменном уровне потребления прибавка к общему платежу укладывалась в рекомендуемые правительством размеры.

НП "ЖКХ Контроль" информирует, что некоторые регионы начали принимать решения о заморозке платежей на один или несколько видов коммунальных ресурсов. Это Волгоградская, Калужская, Ярославская области — на вывоз мусора, Нижегородская (на отопление), Рязанская (на капитальный ремонт, вывоз твердых коммунальных отходов и газоснабжение), Иркутская (на холодное и горячее водоснабжение, вывоз мусора, капитальный ремонт).

Наибольший рост тарифов ЖКХ ожидается в Чечне (6,5%), Кабардино-Балкарской Республике (5,4%), Республике Дагестан (5,2%), Ингушетии (5,1%), Москве (5%). В Подмосковье тарифы с 1 июля вырастут на 4,1%. В Санкт-Петербурге — на 3,8%. Наименьший рост тарифов предусмотрен в Ненецком автономном округе — 2,4%.

Напомним, сейчас гражданам можно оформить субсидию на оплату ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода семьи. Общественный совет при Минстрое внес предложение пересмотреть показатели, при которых начисляют компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг. Предлагается предоставлять компенсации тем семьям, чей расход на коммунальные платежи составляет более 15% от совокупного дохода вместо нынешних 22%.