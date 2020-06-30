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Названа доля встретивших пандемию без сбережений россиян 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Половина россиян встретили пандемию без сбережений
Фото: РИА Новости
У 45 процентов россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса. Такая доля была названа в отчете аналитического центра НАФИ, содержание приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Еще 29 процентов опрошенных заявили, что имели какие-то сбережения, однако их оказалось недостаточно в период кризиса. Доля встретивших пандемию с достаточным размером сбережений россиян составила 26 процентов.
При этом с финансовыми трудностями столкнулись 46 процентов от всех опрошенных. Из тех, кто не имел сбережений, на вопрос о трудностях с деньгами в период самоизоляции положительно ответили 57 процентов респондентов.
По результатам опроса НАФИ, который был проведен в феврале-марте, при потере основного источника дохода 42 процента россиян могли бы продолжать нести необходимые расходы, не занимая при этом денег, в течение одного месяца. Еще 26 процентов респондентов — менее трех месяцев. В среднем же, подсчитали в агентстве, сбережений россиян хватило бы на 63 дня в случае потери работы.
Только 6 процентов россиян в феврале оценивали свое положение словами «едва сводим концы с концами», однако в апреле их стало уже 11 процентов. Также увеличилась доля тех, кто сообщил, что на продукты денег хватает, но покупать одежду уже затруднительно (с 21 до 28 процентов).
По итогам опроса аналитики предполагают, что больший приоритет получат ценности здоровья, семьи и цифровых технологий. Также предсказывается снижение демонстративного потребления.
В мае россияне назвали сумму, которая необходима им на случай финансовых трудностей. По подсчетам аналитиков, в среднем так называемая подушка безопасности составляет 350 тысяч рублей. При этом мужчинам нужна гораздо большая «подушка безопасности» — 418,5 тысячи рублей, в то время как женщинам достаточно почти на 35 процентов меньше — 277 тысяч рублей.
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Комментарии 3
Личный счет , Недвижимость , Григорий Березкин
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