Раскрыт подвох с ипотекой без первоначального взноса

Первоначальный взнос является одним из основных условий для выдачи ипотечного кредита. Но оформить ипотеку можно и без него, правда это не всегда выгодно россиянам. Об этом рассказала специалист экономического управления ГУ Банка России по ЦФО Светлана Савина

По словам эксперта, обычно первоначальный взнос составляет от 20 до 30% от суммы займа. Таким образом банки стараются обезопасить себя, ведь, по статистике, россияне, взявшие ипотеку без него, совершали большее количество просрочек по платежам.

Однако далеко не у всех есть возможность внести хоть какой-то первоначальный взнос, не говоря уже об одной трети суммы. Исследование научно-технического центра «Перспектива» показало, что период самоизоляции из-за пандемии коронавируса сильно ударил по финансовым возможностям людей — около 60% не имеют сбережений.

«Для банка наличие у человека накоплений для первоначальных вложений в ипотечное жилье говорят о серьёзности намерений. Раз смог накопить, значит, может зарабатывать и будет дисциплинированным заёмщиком», — рассказала экономист «Экспресс газете».

Она добавила, что встречаются программы со сниженным первоначальным взносом или же без него, но у них множество недостатков. Во-первых, они практически всегда относятся к конкретным застройщикам или домам, которые ещё находятся на этапе котлована, что рискованно. Кроме того, чтобы хоть как-то компенсировать отсутствие первоначального взноса, банк, вероятнее всего, предложит оформить кредит под залог имеющегося жилья и повысит ставку по кредиту.

Савина считает, что ипотека без первоначального взноса — большой риск не только для банков, но и для заёмщиков, ведь жильё может подешеветь, а человек, взявший кредитный продукт с низким взносом или без него, — попасть в тяжёлую жизненную ситуацию и оказаться без денег. В этом случае у банка появится право продать заложенную квартиру. Появляется риск остаться без квартиры и в долгу перед финансовой организацией.

Эксперт подчеркнула, что, чем больше человек внесёт собственных средств, тем меньше придётся занимать у банка. Следовательно, проценты за пользование заёмными средствами будут начисляться с меньшей суммы.

Как писал NEWS.ru, ранее президент России Владимир Путин предложил распространить льготную ипотеку на новое жильё стоимостью до 6 млн рублей, а в крупных городах до 12 млн В апреле правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа будет действовать до 1 ноября текущего года. Однако, как сообщил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков , депутаты Госдумы планируют предложить Банку России поддержать продление льготной ипотеки на весь 2021 год.

Расширение программы льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупки нового жилья будет распространяться на кредиты, выданные до 1 ноября. Об этом заявил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев . Разницу между выплатами заёмщиков и рыночной ипотекой государство возместит банкам. Программа по льготной ипотеке призвана расширить возможности граждан по приобретению жилья в новостройках.

Также сообщалось, что ставки по ипотеке к концу 2020 года могут опуститься до исторического минимума в 7% благодаря снижению ключевой ставки ЦБ и госпрограмме льготных кредитов, считают эксперты.

По мнению аналитиков НКР, снижение ставок должно стать драйвером ипотечного рынка, оно частично компенсирует сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков. О возможном рекорде ипотечных ставок заявили и эксперты рейтинговых агентств Moody’s и АКРА.