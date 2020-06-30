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Недельные расходы россиян сократились почти на 4% 

Rambler News Service 3 часа назад
Недельные расходы россиян снизились
Фото: РИА Новости
Повседневные расходы типичной российской семьи за период с 22 по 28 июня снизились на 179 руб. или на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей и составили 4 363 руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
«На неделе с 22 по 28 июня объем повседневных расходов в России сократился. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4363 рубля, что на 3,9% меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
В годовом выражении расходы минувшей недели оказались ниже на 5 рублей или на 0,1%.
«Постепенно происходит стабилизация уровня расходов на уровне предыдущего года (с поправкой на инфляцию)», — отметили аналитики.
Ранее сообщалось, что расходы россиян в мае текущего года выросли по сравнению с тем же месяцем 2019 года на 10,3%, что является самым высоким показателем в данном периоде за все годы наблюдений.
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