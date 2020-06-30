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Зарплаты военнослужащих, силовиков и пенсии ряда сотрудников МВД будут повышены с 1 октября. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на портале правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — отмечается в документе.

Также повышение окладов ждет служащих национальной гвардии России и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, федеральной противопожарной службы, таможни и «лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи».

Постановлением предусмотрено и повышение размеров пенсий уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей.

«Рамблер» писал, что с 1 октября 2019 года вступило в силу распоряжение правительства о повышении оплаты труда бюджетникам на 4,3%.