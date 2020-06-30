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В России повысят зарплаты и пенсии с 1 октября 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Зарплаты военнослужащих, силовиков и пенсии ряда сотрудников МВД будут повышены с 1 октября. Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным и размещено на портале правовой информации.
«Повысить с 1 октября 2020 года в 1,03 раза размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву», — отмечается в документе.
Также повышение окладов ждет служащих национальной гвардии России и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, федеральной противопожарной службы, таможни и «лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерский связи».
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Постановлением предусмотрено и повышение размеров пенсий уволенным со службы в органах по контролю за оборотом наркотиков и членам их семей.
«Рамблер» писал, что с 1 октября 2019 года вступило в силу распоряжение правительства о повышении оплаты труда бюджетникам на 4,3%.
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Личный счет , Видео , Михаил Мишустин , МВД
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