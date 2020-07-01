Число миллиардеров в мире стало рекордным. РФ среди лидеров

За 2019 год число миллиардеров в мире увеличилось на рекордные 211 человек, достигнув 2 825 человек, а их общее состояние оценивается почти в 10 трлн долларов. Россия вошла в пятёрку лидеров по числу проживающих в стране миллиардеров.

Больше всего миллиардеров проживают в США — 788 человек, пишет РБК со ссылкой на подсчеты экспертов Wealth-X. На втором месте Китай — 342 миллиардера, затем следует Германия — 153 человека с миллиардными состояниями. На четвёртом месте Россия — в нашей стране зарегистрированы 114 миллирдеров, а пятое место делят Швейцария и Великобритания, где живут по 100 богатейших людей планеты.

Издание отмечает, что для проживания российские миллиардеры в большинстве своем выбирают Москву — там обосновались 73 человека. За рубежом самое большое количество миллиардеров поселились в Нью-Йорке (113 человек), Гонконге (96 человек) и Сан-Франциско (77 человек).