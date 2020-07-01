Как сильно вырастет плата за ЖКУ в мегаполисах РФ?

Жители 15 крупнейших городов России с 1 июля станут платить за жилищно-коммунальные услуги больше. Увеличение платы составит до 7%.

Такие подсчёты сделали специалисты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что россиянам придётся платить за коммунальные услуги без учета потребления ресурсов на общедомовые нужды на 6% больше.

В 2020 году средневзвешенный тариф на коммунальные услуги проиндексирован на 4,11%. Это минимум с начала применения современной модели индексации, действующей с 2015 года.

Аналитики ИПЕМ считают, что в этот раз ожидается снижение доли расходов на ЖКУ в бюджете домохозяйств. Максимум сохранится на уровне 13% от их доходов.

"Положительные аспекты тарифной кампании 2020 года позволят ограничить финансовую нагрузку на население России в условиях текущего экономического кризиса. Тем не менее, действующая система индексов платы за коммунальные услуги требует донастройки", — считают в ИПЕМ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 июля в Москве повысится плата за электричество, тепло, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и газ. По этим позициям стоимость вырастет от 3% до 4%. Тарифы на электроэнергию вырастут на 5%, за холодную воду придётся платить на 4,5% больше. Прежними останутся только тарифы на содержание жилья, домофон, телеантенну и радиоточку. Кроме того, не изменится плата за капитальный ремонт.