Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.10
$
71.15
79.90
79.80
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.90
79.40
Индексы и котировки Brent
41.60
–0.07 Золото
1784.80
+0.10 РТС
1239.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.07
1.1220
–0.0044
16.06
1.1264
28.06
19.06
05.06

Стало известно, насколько вырастет плата за ЖКУ в мегаполисах РФ 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
Как сильно вырастет плата за ЖКУ в мегаполисах РФ?
Фото: ТАСС
Жители 15 крупнейших городов России с 1 июля станут платить за жилищно-коммунальные услуги больше. Увеличение платы составит до 7%.
Такие подсчёты сделали специалисты Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что россиянам придётся платить за коммунальные услуги без учета потребления ресурсов на общедомовые нужды на 6% больше.
В 2020 году средневзвешенный тариф на коммунальные услуги проиндексирован на 4,11%. Это минимум с начала применения современной модели индексации, действующей с 2015 года.
Аналитики ИПЕМ считают, что в этот раз ожидается снижение доли расходов на ЖКУ в бюджете домохозяйств. Максимум сохранится на уровне 13% от их доходов.
"Положительные аспекты тарифной кампании 2020 года позволят ограничить финансовую нагрузку на население России в условиях текущего экономического кризиса. Тем не менее, действующая система индексов платы за коммунальные услуги требует донастройки", — считают в ИПЕМ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что с 1 июля в Москве повысится плата за электричество, тепло, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и газ. По этим позициям стоимость вырастет от 3% до 4%. Тарифы на электроэнергию вырастут на 5%, за холодную воду придётся платить на 4,5% больше. Прежними останутся только тарифы на содержание жилья, домофон, телеантенну и радиоточку. Кроме того, не изменится плата за капитальный ремонт.
Видео дня. Центробанк установил официальный курс валют на 30 июня
News.ru: последние новости
Банкир раскрыла подвох с ипотекой без первоначального взноса Банкир раскрыла подвох с ипотекой без первоначального взноса В 2019 году США стали лидерами по численности миллиардеров В 2019 году США стали лидерами по численности миллиардеров «Жуткий фейк»: Лукашенко о «многомиллионом состоянии» своего сына «Жуткий фейк»: Лукашенко о «многомиллионом состоянии» своего сына
Комментарии 20
Личный счет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
США сворачивают давление на «Северный поток-2»
США сворачивают давление на «Северный поток-2»
Лукашенко сделал заявление о состоянии сына
Лукашенко сделал заявление о состоянии сына
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
1,5 миллиарда долларов «Газпром» заплатил Польше
00:21
1,5 миллиарда долларов «Газпром» заплатил Польше
Компании
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
03:33
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Компании
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
03:11
Снести Трампа: выборы в США ударят по миру
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение