Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.10
$
71.15
79.90
79.80
Прогноз
06.07 – 13.07
$
70.00
78.70
Индексы и котировки Brent
42.40
–0.14 Золото
1788.56
+0.13 РТС
1239.81
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
01.07
1.1233
–0.0030
16.06
1.1264
28.06
19.06
05.06

Еще 10 тысяч: как власти поддержат семьи с детьми 

Газета.Ru 2 часа назад
Еще 10 тысяч: как власти поддержат семьи с детьми
Фото: Газета.Ru
С 1 июля граждане России могут получить единовременную выплату на каждого ребенка до 16 лет — сумма составляет 10 тыс. рублей. Родителям не нужно для этого подавать новое заявление — деньги перечислят на основании данных ПФР. Ранее поддержать семьи россиян с детьми в условиях эпидемии коронавируса распорядился президент РФ Владимир Путин.
Единовременную выплату в 10 тыс. рублей на ребенка младше 16 лет получат с 1 июля граждане России. Как сообщает РИА «Новости», в Министерстве труда и социальной защиты отметили, что новое заявление для этого подавать не нужно.
Деньги перечислят на основании данных, имеющихся уже в Пенсионном фонде.
Алгоритм электронного обмена данными проработали при первых подобных выплатах в июне. Данный механизм позволил за первый же день перевести деньги на более чем 15 млн российских детей и подростков. По тому же принципу будут переводить средства и в июле.
Президент РФ Владимир Путин ранее распорядился поддержать семьи россиян с детьми на фоне пандемии коронавируса нового типа. На финансовую поддержку граждан правительство страны выделило более 270 млрд рублей.
«Совершенно нормально, что деньги стараются перечислить как можно скорее после подписания соответствующих документов правительством. Естественно, если вы спросите любого человека, который получает эти деньги, хотят ли они ждать какое-то время или они хотят это получить сразу же, вам все ответят, что все хотят получить сразу», — комментировал государственные выплаты пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его мнению, можно только восхититься скоростью, с которой правительство наладило легкую систему распределения денег между миллионами граждан.
16 июня в Совете Федерации предложили увеличить до 18 лет возраст школьников, получающих выплату в 10 тыс. рублей. «По предложению субъектов Федерации, мы предложили расширить круг получателей, увеличив возраст до 18 лет, для тех, кто учится в общеобразовательных организациях», — заявила председатель комитета Совфеда по образованию и науке Лилия Гумерова.
Сенатор выразила мнение, что предложение будет принято, если позволит бюджет. Она также напомнила, что Однако 27 июня уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что Министерство труда не поддержало предложение о выплатах в размере 10 тыс. руб. в течение двух месяцев на детей 16 и 17 лет. При этом в министерстве предложили трудоустраивать подростков старше 16 лет.
В начале лета российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что россиянам для получения социальной поддержки не придется собирать справки. Все необходимые документы будут получены в ходе межведомственного взаимодействия.
«Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия», — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
Отмечается, что ранее глава России Владимир Путин поручил кабмину сделать получения соцпомощи простым и доступным. «Ряд выплат назначается на региональном уровне. Практика показала, что у органов исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок у гражданина достоверно оценить, нуждается ли он в социальной поддержке», — добавили в правительстве.
Согласно распоряжению главы кабмина России, перечень информации, которую могут использовать региональные власти для назначения выплат, будет расширен. В частности, имеются в виду данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.
В Международный день защиты детей — 1 июня, российский премьер Михаил Мишустин поручил чиновникам следить за тем, как регионы выплачивают пособия семьям с детьми. Он также призвал оперативно реагировать на все возникающие проблемы.
«Задача государства — создавать все условия, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, дать каждому ребенку возможность получить хорошее образование, заниматься любимым делом, реализовываться в жизни, ведь именно от них зависит то, какое будущее будет у нашей страны», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Видео дня. Рубль продолжает дешеветь по отношению к доллару и евро
Газета.Ru: последние новости
Для 46% россиян пандемия обернулась финансовыми трудностями Для 46% россиян пандемия обернулась финансовыми трудностями Какие изменения вступят в силу с 1 июля Какие изменения вступят в силу с 1 июля Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе
Комментарии 1
Личный счет , Статьи , Дмитрий Песков , Анна Кузнецова , Михаил Мишустин , Лилия Гумерова , Владимир Путин , Федеральная налоговая служба , Фонд социального страхования РФ , Минтруд , Пенсионный фонд РФ , Совет Федерации , Росреестр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Похоронный звон по «Северному потоку-2»
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
Греф рассказал о повторении дефолта 1998 года
Лукашенко сделал заявление о состоянии сына
Лукашенко сделал заявление о состоянии сына
Новости партнеров
Видео
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
00:35
Досадная задержка: что мешает «Севпотоку — 2»
Рынки Компании
В России изменились тарифы за услуги ЖКХ
03:23
В России изменились тарифы за услуги ЖКХ
Личный счет
1,5 миллиарда долларов «Газпром» заплатил Польше
00:21
1,5 миллиарда долларов «Газпром» заплатил Польше
Компании
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
03:33
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение