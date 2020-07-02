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Мишустин сообщил о начале выплат на детей до 16 лет 

Rambler News Service и ещё 4 3 часа назад
Мишустин сообщил о начале выплат на детей
Фото: РИА Новости
Назначение единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет началось 1 июля, выплату смогут получить родители 28 млн детей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».
«Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Всего такую выплату могут получить родители 28 млн детей. Те семьи, кто подавал заявление еще на первую выплату, получат ее без дополнительных заявлений в ближайшие дни», — сказал Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 июля единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет.
С 1 июня также назначалась единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. на детей 3-16 лет.
По данным оперативного штаба на 2 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6760 — до 661 165. В общей сложности выздоровели 428 978 человек, зафиксировано 9683 смерти, связанные с коронавирусом.
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Комментарии
Личный счет , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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