Мишустин сообщил о начале выплат на детей

Назначение единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет началось 1 июля, выплату смогут получить родители 28 млн детей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства. Трансляция заседания велась на телеканале «Россия 24».

«Вчера мы начали перечислять единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей семьям, которые воспитывают детей в возрасте до 16 лет. Всего такую выплату могут получить родители 28 млн детей. Те семьи, кто подавал заявление еще на первую выплату, получат ее без дополнительных заявлений в ближайшие дни», — сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении с 1 июля единовременной выплаты в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет.

С 1 июня также назначалась единовременная выплата в размере 10 тыс. руб. на детей 3-16 лет.

По данным оперативного штаба на 2 июля, число случаев выявления коронавируса в России за последние сутки выросло на 6760 — до 661 165. В общей сложности выздоровели 428 978 человек, зафиксировано 9683 смерти, связанные с коронавирусом.